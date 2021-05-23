Салихова объяснила решение о выходе из совета директоров футбольного клуба "Спартак"

ТАСС, 23 мая. Зарема Салихова решила выйти из совета директоров московского "Спартака" из-за несогласия со спортивной политикой футбольного клуба. Об этом она сообщила газете "Спорт-Экспресс".

Салихова вошла в совет директоров "Спартака" 3 мая, она объявила об уходе 21 мая.

"Я вышла из совета директоров клуба, так как не получала ответы на поставленные вопросы, - сказала Салихова. - По образованию я аудитор, поэтому привыкла задавать конкретные вопросы. Когда не получаю ответы или ответы неубедительны, то вопросов становится еще больше. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается, намеренно недоговаривается".

"От спортивного директора клуба я не получила ответы, тогда пусть эксперты ответят на простой вопрос: зачем в юбилейный год приглашать тренера, который занял 15-е место с самым богатым клубом Саудовской Аравии. После смены тренера клуб с тем же составом резко поднялся вверх и выиграл суперкубок", - добавил Салихова.

"Спартак" занял второе место в турнирной таблице по итогам чемпионата России и сыграет в квалификации Лиги чемпионов. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско объявил о том, что покинет клуб в конце сезона в связи с окончанием контракта. По информации португальской газеты O Jogo, "Спартак" сделал предложение 51-летнему специалисту Рую Витории, последним клубом которого был саудовский "Ан-Наср", где он завершил работу в 2020 году.