Федерация гребли России надеется принять международные соревнования после КМ в Барнауле

"Хочу поблагодарить ICF, что доверили такое высокое право провести финальную квалификацию на Олимпийские игры в Барнауле. Будем надеться, что Международная федерация каноэ, увидев столь прекрасную организацию, будет доверять проведение крупных международных соревнований и в будущем, будет поддерживать Всероссийскую федерацию греби на байдарках и каноэ во всех заявочных кампаниях, в которых мы будем участвовать - вне зависимости от города, с которым будем заявляться", - сказал Мордвин.

БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС./ Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ надеется на то, что Международная федерация каноэ (ICF) доверит России проведение других крупных международных мероприятий после успешного опыта организации второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле. Об этом заявил на церемонии закрытия соревнований в воскресенье заместитель генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Николай Мордвин.

Он отметил высокую организацию мероприятия и соответствие условий всем международным стандартам.

В свою очередь вице-президент ICF Томас Конецко заявил журналистам после церемонии закрытия второго этапа Кубка мира, что Барнаул имеет все шансы на проведение чемпионата мира по гребле.

"Весь процесс соревнований прошел гладко, нам не на что жаловаться. Все спортсмены довольны. Думаю, что мы можем каждый год проводить Кубок мира в Барнауле, несмотря на то, что для ICF всегда риск проводить соревнования в новых местах, так как бывают проблемы с логистикой. Здесь все прошло на высшем уровне, ICF очень довольны. В Барнауле можно проводить любые международные соревнования, гребной канал это позволяет. Это может быть и чемпионат мира. Здесь все зависит от желания и заявок российской федерации гребли, с которой должна сотрудничать алтайская федерация", - подчеркнул Конецко.

Особенно Конецко отметил высокую организацию питания для спортсменов. По его словам, ни на одном Кубке мира не было такой вкусной еды, которой обеспечивали спортсменов на Алтае.

Об этапе КМ по гребле в Барнауле

В Барнауле 23 мая завершился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. В этот день обладателями трех бронзовых медалей стали три российских экипажа.

Второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, право проведения которого Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов", стартовал в Барнауле 20 мая. В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров. Для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.