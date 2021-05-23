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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Норвегии обыграла команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 4:1
Хоккеисты сборной Норвегии EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Хоккеисты сборной Норвегии
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге, из-за эпидемиологической ситуации в Латвии на трибуны пока не допускаются зрители.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матиас Треттенес (11, 37 и 41-я минуты) и Матс Россели Ольсен (26). У итальянцев отличился Даниэль Франк (52).

Этот матч стал вторым для команд на турнире, до этого сборные Норвегии и Италии проиграли команде Германии со счетом 1:5 и 4:9 соответственно. В группе B также выступают команды Латвии, Финляндии, Казахстана, США и Канады.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Германия220000014-56
2Латвия21001004-34
3Финляндия11000002-13
4Норвегия21000015-63
5Казахстан10010003-22
6США10000011-20
7Канада10000010-20
8Италия20000025-130

 

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