Сборная Норвегии обыграла команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге, из-за эпидемиологической ситуации в Латвии на трибуны пока не допускаются зрители.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матиас Треттенес (11, 37 и 41-я минуты) и Матс Россели Ольсен (26). У итальянцев отличился Даниэль Франк (52).

Этот матч стал вторым для команд на турнире, до этого сборные Норвегии и Италии проиграли команде Германии со счетом 1:5 и 4:9 соответственно. В группе B также выступают команды Латвии, Финляндии, Казахстана, США и Канады.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.