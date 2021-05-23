Сборная Норвегии обыграла команду Италии в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Норвегии одержала победу над командой Италии со счетом 4:1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге, из-за эпидемиологической ситуации в Латвии на трибуны пока не допускаются зрители.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матиас Треттенес (11, 37 и 41-я минуты) и Матс Россели Ольсен (26). У итальянцев отличился Даниэль Франк (52).
Этот матч стал вторым для команд на турнире, до этого сборные Норвегии и Италии проиграли команде Германии со счетом 1:5 и 4:9 соответственно. В группе B также выступают команды Латвии, Финляндии, Казахстана, США и Канады.
В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Германия
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|14-5
|6
|2
|Латвия
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|4-3
|4
|3
|Финляндия
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|2-1
|3
|4
|Норвегия
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|5-6
|3
|5
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|3-2
|2
|6
|США
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1-2
|0
|7
|Канада
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0-2
|0
|8
|Италия
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|5-13
|0