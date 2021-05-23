Словацкие хоккеисты минимально обыграли команду Великобритании в матче чемпионата мира

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании со счетом 2:1 в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге, из-за эпидемиологической ситуации в Латвии на трибуны не допускаются зрители.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марек Гривик (1-я минута) и Роберт Лантоши (25). У проигравших отличился Лайам Кёрк (23). Гривик забил на 25-й секунде встречи, шайба стала самой быстрой на турнире. Вратарь сборной Великобритании Бен Боунс отразил 41 бросок.

Команда Словакии одержала вторую победу подряд на чемпионате мира, ранее она обыграла белорусов со счетом 5:2. Для сборной Великобритании поражение стало вторым подряд на турнире после проигрыша россиянам (1:7). Сборные Великобритании и Словакии выступают в группе А вместе с командами России, которая одержала победы в двух стартовых матчах чемпионата мира, Швейцарии, Дании, Швеции, Белоруссии и Чехии.

В чемпионате мира принимают участие 16 команд, разбитых на две группы по восемь сборных. В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы. Чемпионат мира завершится 6 июня.