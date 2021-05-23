Конецко: спортсменки из Кубы и Чили показали лучшие результаты на этапе КМ по гребле

"Можно выделить Кубу - они здесь взяли четыре золотые медали. Также чилийские спортсменки хорошо выступили. В принципе, каждый спортсмен проявил себя в своем виде", - сказал Конецко.

БАРНАУЛ, 23 мая. /ТАСС/. Все спортсмены - участники второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле оказались хорошо подготовленными, лучшие результаты показали представители Кубы и Чили. Об этом заявил журналистам в воскресенье после церемонии закрытия соревнований вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Томас Конецко.

Он отметил, что погода, испортившаяся в Барнауле в первый день соревнований, не критично повлияла на результаты гребцов. "Погода практически не вмешалась. Может быть, только в первый день, когда был сильный боковой ветер. Температура воздуха не влияет на результат, все спортсмены находятся в равнозначных условиях", - отметил вице-президент.

Однако сами спортсмены рассказали журналистам, что холод и ветер осложнили выступления. "Я, зная о холоде в Сибири, привезла с собой много одежды из Аргентины, надела термоодежду, несколько кофт и так ходила, когда было холодно. Ветер и холод доставляли трудности каждому из спортсменов, но мы все были в равных условиях. Конечно, из-за этих условий время было чуть хуже, чем могло бы быть", - рассказала спортсменка из Аргентины Сабрина Амегино.

Она отметила высокий уровень организации соревнований и соответствие канала международным требованиям. Однако, по ее мнению, здесь нужно отдельно организовать трассу на 2 тыс. метров. В числе преимуществ канала спортсменка отметила большое расстояние между берегами.

Об этапе Кубка мира по гребле в Барнауле

В Барнауле 23 мая завершился этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Право проведения мероприятия Алтайскому краю доверила ICF в марте 2019 года после положительного опыта проведения турнира "Кубок чемпионов". В городе для подготовки к этапу Кубка мира специально построили обводной канал глубиной 14 метров, для проведения соревнований было закуплено 300 лодок на общую сумму 150 млн рублей, всего в организацию соревнований в Барнауле, а также в подготовку инфраструктуры для них вложено более 600 млн рублей. В соревнованиях участвовали более 400 спортсменов из почти 60 стран мира.