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ЧМ по хоккею в Риге

Хоккеист сборной Белоруссии Лисовец на носилках покинул лед в матче чемпионата мира

Защитник попытался провести силовой прием против хоккеиста сборной Швеции, но промахнулся и ударился головой о борт на высокой скорости
Евгений Лисовец Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Евгений Лисовец
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 23 мая. Защитник сборной Белоруссии Евгений Лисовец на носилках покинул площадку в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции.

На десятой минуте встречи Лисовец попытался провести силовой прием против шведского хоккеиста, но промахнулся и ударился головой о борт на высокой скорости.

26-летний защитник не мог подняться со льда на протяжении нескольких минут.

После первого периода счет в матче ничейный - 0:0.

Лисовец с 2019 года выступает за клуб Континентальной хоккейной лиги "Салават Юлаев". В завершившемся регулярном чемпионате он провел 36 матчей, в которых забросил две шайбы и сделал пять результативных передач. До перехода в "Салават Юлаев" Лисовец играл за минское "Динамо".

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