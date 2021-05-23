Ферстаппен выиграл Гран-при Монако "Формулы-1" и возглавил общий зачет

ТАСС, 23 мая. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Монако.

Второе место занял испанец Карлос Сайнс из "Феррари", третьим стал британец Ландо Норрис ("Макларен"). Ферстаппен возглавил таблицу общего зачета чемпионата мира, набрав 105 очков и опередив британца Льюиса Хэмилтона ("Мерседес"), который в Монако финишировал седьмым.

Российский пилот команды "Хаас" Никита Мазепин впервые в карьере завершил гонку не последним из финишировавших. Он стал 17-м, обогнав своего партнера по команде немца Мика Шумахера.

Ферстаппен впервые в карьере выиграл Гран-при Монако. Чаще всех среди действующих пилотов в Монако побеждал Хэмилтон (три раза), дважды финишировали первыми немец Себастьян Феттель и испанец Фернандо Алонсо, по одному разу - финн Кими Райкконен и австралиец Даниэль Риккьярдо. Рекордсменом по победам является бразилец Айртон Сенна (6).

Первый Гран-при Монако прошел в 1950 году, два года спустя этап покинул календарь чемпионата мира после гибели одного из пилотов во время практики. Однако в 1955 году организаторы вернули гонку в первенство. В прошлом году этап в Монако был отменен из-за пандемии коронавируса.