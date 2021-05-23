Сборная Шотландии стала чемпионом мира по керлингу среди смешанных пар

ТАСС, 23 мая. Сборная Шотландии одержала победу над командой Норвегии со счетом 9:7 в финальном матче чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар.

Сборная России не вышла в плей-офф на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Мировое первенство проходило в Шотландии. Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин, которые выступали на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), завершили выступление на групповом этапе, заняв в группе A шестое место.

Первый чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар прошел в 2008 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир не проводился. Команды Шотландии и Норвегии впервые играли в финальном матче. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства - Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.