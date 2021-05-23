{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Сборная Шотландии стала чемпионом мира по керлингу среди смешанных пар

Россияне завершили свои выступления на групповом этапе

ТАСС, 23 мая. Сборная Шотландии одержала победу над командой Норвегии со счетом 9:7 в финальном матче чемпионата мира по керлингу среди смешанных пар.

На эту тему
Сборная России не вышла в плей-офф на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар
Сборная России не вышла в плей-офф на чемпионате мира по керлингу среди смешанных пар

Мировое первенство проходило в Шотландии. Россияне Анастасия Москалева и Александр Еремин, которые выступали на турнире как команда Федерации керлинга России (Russian Curling Federation, RCF) в связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), завершили выступление на групповом этапе, заняв в группе A шестое место.

Первый чемпионат мира по керлингу среди смешанных пар прошел в 2008 году. Из-за пандемии коронавируса в 2020 году турнир не проводился. Команды Шотландии и Норвегии впервые играли в финальном матче. Сборная России дважды становилась победителем мирового первенства - Петр Дрон и Яна Некрасова завоевали золото в 2010 году, а в 2017-м первыми стали Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Власов остался на четвертом месте в общем зачете "Джиро д'Италия" после 15-го этапа
Победителем этап стал бельгиец Виктор Кампенартс из команды Qhubeka-Assos
Читать полностью