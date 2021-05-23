{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта

Россиянка Ефимова стала третьей на чемпионате Европы на дистанции 50 метров брассом

Победительницей финального заплыва стала итальянка Бенедетта Пилато
Юлия Ефимова EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Юлия Ефимова
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС, 23 мая. Россиянка Юлия Ефимова заняла третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

На эту тему
Тренер Чикуновой считает, что менять результат олимпийского отбора под Ефимову нельзя
Тренер Чикуновой считает, что менять результат олимпийского отбора под Ефимову нельзя

Спортсменка показала результат 30,22 секунды. Победительницей стала итальянка Бенедетта Пилато (29,35), которая накануне установила мировой рекорд на этой дистанции (29,30). Второй финишировала финка Ида Хулкко (30,19).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира, на последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Летние олимпийские виды спорта
Власов остался на четвертом месте в общем зачете "Джиро д'Италия" после 15-го этапа
Победителем этап стал бельгиец Виктор Кампенартс из команды Qhubeka-Assos
Читать полностью