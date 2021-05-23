Россиянка Ефимова стала третьей на чемпионате Европы на дистанции 50 метров брассом

ТАСС, 23 мая. Россиянка Юлия Ефимова заняла третье место в финальном заплыве на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Спортсменка показала результат 30,22 секунды. Победительницей стала итальянка Бенедетта Пилато (29,35), которая накануне установила мировой рекорд на этой дистанции (29,30). Второй финишировала финка Ида Хулкко (30,19).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира, на последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.