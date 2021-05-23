Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием

ТАСС, 23 мая. Россиянин Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Россиянка Ефимова стала третьей на чемпионате Европы на дистанции 50 метров брассом

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Бородин преодолел дистанцию за 4 минуты и 10,02 секунды, установив новый рекорд России и юниорский рекорд мира. Вторым финишировал итальянец Альберто Раццетти (+1,15), третьим стал британец Макс Личфилд (+1,54).

Для 18-летнего Бородина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится в воскресенье.