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Чемпионат Европы по водным видам спорта

Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Для 18-летнего россиянина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы
Илья Бородин EPA-EFE/Tamas Kovacs
Описание
Илья Бородин
© EPA-EFE/Tamas Kovacs

ТАСС, 23 мая. Россиянин Илья Бородин завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Бородин преодолел дистанцию за 4 минуты и 10,02 секунды, установив новый рекорд России и юниорский рекорд мира. Вторым финишировал итальянец Альберто Раццетти (+1,15), третьим стал британец Макс Личфилд (+1,54).

Для 18-летнего Бородина эта награда стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится в воскресенье.

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