Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете

ТАСС, 23 мая. Российские пловцы завоевали серебряные медали чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4х100 метров. Соревнования проходят в Будапеште.

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В финальном заплыве в составе российской команды выступали Климент Колесников (спина), Кирилл Пригода (брасс), Михаил Вековищев (баттерфляй) и Андрей Минаков (вольный стиль). Победу одержала команда Великобритании с результатом 3 минуты и 28,59 секунды. Россияне проиграли 0,91 секунды. Третьими финишировали итальянцы (+1,34).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится в воскресенье женской комбинированной эстафетой.