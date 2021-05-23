Егорова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 400 метров вольным стилем

ТАСС, 23 мая. Россиянка Анна Егорова завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием

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Победительницей стала итальянка Симона Квадарелла, преодолевшая дистанцию за 4 минуты и 4,66 секунды. Егорова проиграла ей 1,39 секунды. Третьей стала представительница Венгрии Богларка Капаш (+2,24).

На нынешнем турнире Егорова ранее стала бронзовым призером на дистанции 800 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем. В активе 22-летней спортсменки также серебро и бронза чемпионата Европы - 2018.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится в воскресенье.