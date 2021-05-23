{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта

Егорова завоевала серебро чемпионата Европы на дистанции 400 метров вольным стилем

Победительницей стала итальянка Симона Квадарелла
Анна Егорова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Анна Егорова
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 мая. Россиянка Анна Егорова завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 400 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

На эту тему
Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием
Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Победительницей стала итальянка Симона Квадарелла, преодолевшая дистанцию за 4 минуты и 4,66 секунды. Егорова проиграла ей 1,39 секунды. Третьей стала представительница Венгрии Богларка Капаш (+2,24).

На нынешнем турнире Егорова ранее стала бронзовым призером на дистанции 800 метров вольным стилем и в смешанной эстафете 4х200 метров вольным стилем. В активе 22-летней спортсменки также серебро и бронза чемпионата Европы - 2018.

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится в воскресенье.

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта
Первое место в общем зачете в своих видах спорта заняли российские прыгуны в воду и синхронисты, пловцы стали вторыми
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта
Читать полностью