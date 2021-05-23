{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат Европы по водным видам спорта

Россиянки стали вторыми в комбинированной эстафете на чемпионате Европы по плаванию

В составе команды в финальном заплыве выступали Мария Каменева, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Арина Суркова
Арина Суркова AP Photo/Petr David Josek
Описание
Арина Суркова
© AP Photo/Petr David Josek

ТАСС, 23 мая. Женская сборная России по плаванию заняла второе место в комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходил в Будапеште.

На эту тему
Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете
Российские пловцы завоевали серебро чемпионата Европы в комбинированной эстафете

В составе российской команды в финальном заплыве выступали Мария Каменева (спина), Юлия Ефимова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль). Спортсменки показали результат 3 минуты 56,25 секунды.

Победительницами стали представительницы Великобритании (3.54,01), третьими финишировали итальянки (3.56,30).

Женская комбинированная эстафета завершила программу чемпионата Европы по водным видам спорта

Теги
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта
Первое место в общем зачете в своих видах спорта заняли российские прыгуны в воду и синхронисты, пловцы стали вторыми
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта
Читать полностью