Россиянки стали вторыми в комбинированной эстафете на чемпионате Европы по плаванию

ТАСС, 23 мая. Женская сборная России по плаванию заняла второе место в комбинированной эстафете 4х100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходил в Будапеште.
В составе российской команды в финальном заплыве выступали Мария Каменева (спина), Юлия Ефимова (брасс), Светлана Чимрова (баттерфляй) и Арина Суркова (вольный стиль). Спортсменки показали результат 3 минуты 56,25 секунды.
Победительницами стали представительницы Великобритании (3.54,01), третьими финишировали итальянки (3.56,30).
Женская комбинированная эстафета завершила программу чемпионата Европы по водным видам спорта