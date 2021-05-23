{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Бородин не ожидал, что побьет юниорский рекорд мира в комплексном плавании

По словам спортсмена, главной задачей для него было хорошее выступление
Илья Бородин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Илья Бородин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 23 мая. Российский пловец Илья Бородин не предполагал, что ему удастся побить юниорский рекорд мира комплексным плаванием на чемпионате Европы в Будапеште. Об этом он рассказал журналистам после окончания соревнований.

На эту тему
Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием
Бородин стал чемпионом Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием

Бородин завоевал золотую медаль, преодолев 400 метров за 4 минуты 10,02 секунды. Он установил новый рекорд России и юниорский рекорд мира.

"Я доволен медалью, но не ожидал, что побью юниорский рекорд мира, я настраивался только на то, чтобы хорошо выступить, - сказал Бородин. - Эта гонка была похожа на другие, я не чувствовал особой разницы. Хоть я и молод, последние европейские соревнования на короткой воде вселили в меня большую уверенность, что позволило приехать сюда и показать все, что я могу".

Бородину 18 лет, эта награда для него стала первой в карьере на чемпионатах Европы.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта
Первое место в общем зачете в своих видах спорта заняли российские прыгуны в воду и синхронисты, пловцы стали вторыми
Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по водным видам спорта
Читать полностью