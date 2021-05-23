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ЧМ по хоккею в Риге

Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею

Канадцы уступили во втором матче турнира американцам
Хоккеисты сборной Канады Дарси Кемпер, Трой Стечер и команды США Райан Донато Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Хоккеисты сборной Канады Дарси Кемпер, Трой Стечер и команды США Райан Донато
© Наталия Федосенко/ТАСС

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 1:5 проиграла команде США в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В, все встречи проходят без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон (8-я минута), Адам Кленденинг (22), Тревор Мур (24, 39) и Мэтт Теннисон (58). У канадцев отличился Максим Комтуа (52). На пятой минуте встречи в составе сборной США произошла замена вратаря - вместо Энтони Столарца на лед вышел Джейк Оттингер. После второго перерыва Дарси Кемпера в воротах сборной Канады заменил Адин Хилл.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице. Американцы одержали первую победу на турнире и с тремя очками располагаются на пятом месте.

В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет с командой Германии, а американцы днем позже встретятся с казахстанцами.

Чемпионат мира завершится 6 июня.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Германия220000014-56
2Казахстан20020005-34
3Латвия21001004-34
4Финляндия21001003-34
5США21000016-33
6Норвегия21000015-63
7Канада20000021-70
8Италия20000025-130

 

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