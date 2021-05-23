Сборная Канады впервые в истории проиграла два первых матча на чемпионате мира по хоккею

РИГА, 23 мая. /ТАСС/. Сборная Канады со счетом 1:5 проиграла команде США в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды выступают в группе В, все встречи проходят без зрителей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джейсон Робертсон (8-я минута), Адам Кленденинг (22), Тревор Мур (24, 39) и Мэтт Теннисон (58). У канадцев отличился Максим Комтуа (52). На пятой минуте встречи в составе сборной США произошла замена вратаря - вместо Энтони Столарца на лед вышел Джейк Оттингер. После второго перерыва Дарси Кемпера в воротах сборной Канады заменил Адин Хилл.

Канадцы впервые в истории чемпионатов мира начали турнир с двух поражений подряд и занимают предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице. Американцы одержали первую победу на турнире и с тремя очками располагаются на пятом месте.

В следующем матче сборная Канады 24 мая сыграет с командой Германии, а американцы днем позже встретятся с казахстанцами.

Чемпионат мира завершится 6 июня.