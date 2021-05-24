"Лилль" впервые за 10 лет выиграл чемпионат Франции по футболу

ТАСС, 24 мая. "Лилль" на выезде обыграл "Анже" со счетом 2:1 в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции по футболу и впервые с сезона-2010/11 стал победителем турнира. До последнего момента на титул также претендовали "Пари-Сен Жермен" и "Монако". Перед заключительным туром "Лилль" лидировал в таблице, опережая ПСЖ на одно очко, а "Монако" - на три. В 38-м туре парижский клуб на выезде обыграл "Брест" со счетом 2:0, а "Монако" в гостях сыграл вничью с "Лансом" (0:0). По итогам чемпионата "Лилль" набрал 83 очка, ПСЖ - 82, "Монако" - 78.

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За весь чемпионат "Лилль" потерпел всего три поражения, что является лучшим показателем в лиге, при этом в прошлом сезоне команда проиграла в три раза больше, заняв четвертое место. "Лилль" в начале сезона зарекомендовал себя в статусе претендента на чемпионство, уже после шестого тура клуб вышел на первое место в турнирной таблице. Затем лидер чемпионата страны несколько раз менялся, но финишный отрезок "Лилль" провел безупречно и никому первую строчку не отдал. В других турнирах "Лилль" завершил выступление на ранних стадиях. В Кубке Франции подопечные Кристофа Гальтье проиграли ПСЖ (0:3) на стадии 1/8 финала, в Лиге Европы команда дошла до 1/16 финала, проиграв по итогам двух матчей нидерландскому "Аяксу" (1:2, 1:2). "Лилль обеспечил себе место в групповом этапе Лиги чемпионов следующего сезона, еще одна путевка досталась ПСЖ. "Монако сыграет в квалификации главного европейского клубного турнира. Падение ПСЖ со сменой тренера "Лилль" в четвертый раз в истории стал чемпионом Франции, ранее команда занимала первое место по итогам сезонов-1945/46, 1950/51 и 2010/11. Самым титулованным клубом является "Сент-Этьен", в активе которого 10 побед в национальном первенстве, "Лилль" по этому показателю вышел на девятое место, которое делит вместе с "Ниццей". Чаще побеждали "Реймс", "Бордо" (оба - по 6 раз), "Лион" (7), "Нант", "Монако" (оба - по 8), ПСЖ, "Марсель" (оба - по 9). Также на счету "Лилля" шесть побед в Кубке Франции и две победы в суперкубке страны.

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