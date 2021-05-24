Овечкин заявил, что "Вашингтон" мог сыграть лучше в Кубке Стэнли

ТАСС, 24 мая. У "Вашингтона" была отличная команда, клуб мог сыграть лучше в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, комментарий которого приводит журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в Twitter.
Alex Ovechkin: "We play all season long for it, playing for a Stanley Cup. It's hard to lose ... obviously, we can do better. It sucks. It's a bad feeling when you know you have a pretty good team."— Samantha Pell (@SamanthaJPell) May 24, 2021
В ночь на понедельник "Вашингтон" проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли.
"Мы играем длинный сезон, чтобы выиграть Кубок Стэнли, поэтому проигрывать трудно, - сказал Овечкин. - Очевидно, что мы могли добиться большего. Мы разочарованы. Это ужасное чувство, особенно когда понимаешь, что у нас была довольно хорошая команда".
"Вашингтон" третий сезон подряд вылетает на стадии первого раунда плей-офф. В 2018 году клуб завоевал Кубок Стэнли.
Овечкин провел последний матч за "Вашингтон" по действующему 13-летнему контракту на сумму $124 млн. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. На вопрос журналистов о новом контракте с "Вашингтоном", Овечкин ответил: "Мы только что проиграли в плей-офф. Давайте поговорим о моем контракте и обо всем этом позже".
Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт выразил надежду, что Овечкин останется в клубе. "Я бы хотел думать, что он останется, - сказал специалист. - Это его команда".