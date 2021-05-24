{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Овечкин заявил, что "Вашингтон" мог сыграть лучше в Кубке Стэнли

Столичный клуб проиграл в серии первого раунда плей-офф "Бостону"
Александр Овечкин (в центре) AP Photo/Nick Wass
Описание
Александр Овечкин (в центре)
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 24 мая. У "Вашингтона" была отличная команда, клуб мог сыграть лучше в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, комментарий которого приводит журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

В ночь на понедельник "Вашингтон" проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

"Мы играем длинный сезон, чтобы выиграть Кубок Стэнли, поэтому проигрывать трудно, - сказал Овечкин. - Очевидно, что мы могли добиться большего. Мы разочарованы. Это ужасное чувство, особенно когда понимаешь, что у нас была довольно хорошая команда".

На эту тему
"Вашингтон" проиграл "Бостону" и завершил борьбу за Кубок Стэнли
"Вашингтон" проиграл "Бостону" и завершил борьбу за Кубок Стэнли

"Вашингтон" третий сезон подряд вылетает на стадии первого раунда плей-офф. В 2018 году клуб завоевал Кубок Стэнли.

Овечкин провел последний матч за "Вашингтон" по действующему 13-летнему контракту на сумму $124 млн. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. На вопрос журналистов о новом контракте с "Вашингтоном", Овечкин ответил: "Мы только что проиграли в плей-офф. Давайте поговорим о моем контракте и обо всем этом позже".

Главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт выразил надежду, что Овечкин останется в клубе. "Я бы хотел думать, что он останется, - сказал специалист. - Это его команда".

Теги
Овечкин, Александр МихайловичНХЛ
НБА
"Юта" проиграла "Мемфису" в первом матче серии плей-офф НБА
Встреча завершилась со счетом 112:109 в пользу "Мемфиса"
"Юта" проиграла "Мемфису" в первом матче серии плей-офф НБА
Читать полностью