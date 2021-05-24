Овечкин заявил, что "Вашингтон" мог сыграть лучше в Кубке Стэнли

ТАСС, 24 мая. У "Вашингтона" была отличная команда, клуб мог сыграть лучше в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение высказал капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, комментарий которого приводит журналист The Washington Post Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

В ночь на понедельник "Вашингтон" проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

"Мы играем длинный сезон, чтобы выиграть Кубок Стэнли, поэтому проигрывать трудно, - сказал Овечкин. - Очевидно, что мы могли добиться большего. Мы разочарованы. Это ужасное чувство, особенно когда понимаешь, что у нас была довольно хорошая команда".