"Вашингтон" проиграл "Бостону" и завершил борьбу за Кубок Стэнли

В составе "Бостона" шайбы забросили Давид Пастрняк (23-я минута), Патрис Бержерон (35, 53), у "Вашингтона" отличился Конор Шири (41). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Бостона". В следующем раунде клуб встретится с победителем пары "Питтсбург" - "Нью-Йорк Айлендерс" (2-2 в серии). "Вашингтон" выбывает на стадии первого раунда плей-офф третий сезон подряд.

ТАСС, 24 мая. "Вашингтон" на своем льду проиграл "Бостону" со счетом 1:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и завершил борьбу за Кубок Стэнли.

Российские форварды "Вашингтона" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов результативными действиями не отметились. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет результативную передачу, которая стала для него третьей в нынешнем розыгрыше плей-офф. Голкипер Илья Самсонов отразил 15 бросков. После вылета команды из плей-офф российские игроки "Вашингтона", за исключением дисквалифицированного Международной федерацией хоккея Кузнецова, могут получить приглашения в национальную сборную для участия в чемпионате мира, который проходит в Риге.

Овечкин провел последний матч за "Вашингтон" по действующему 13-летнему контракту на сумму $124 млн. 1 июля он станет неограниченно свободным агентом и сможет подписать соглашение с любым другим клубом. В серии с "Бостоном" Овечкин набрал четыре очка (две шайбы + две передачи). В регулярном чемпионате на счету форварда 42 (24+18) очка.

По итогам регулярного чемпионата "Вашингтон" занял второе место в таблице Восточного дивизиона, "Бостон" - третье. В текущем сезоне из-за пандемии плей-офф проходит внутри четырех дивизионов до финалов конференций.