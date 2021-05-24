Хоккеист Кагарлицкий перешел из московского "Динамо" в "Ак Барс"

ТАСС, 24 мая. Бывший нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий подписал контракт с "Ак Барсом". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Соглашение с 31-летним нападающим рассчитано до 30 апреля 2022 года. За бело-голубых в прошлом сезоне он провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 47 (14 голов + 33 передачи) очков, в плей-офф - 6 матчей и 5 (2+3) очков.

"Ак Барс" в прошедшем сезоне стал победителем Восточной конференции и дошел до полуфинала Кубка Гагарина. Ставшее в "регулярке" третьим на Западе "Динамо" выбыло из борьбы в плей-офф в четвертьфинале.

Помимо "Динамо", за которое Кагарлицкий также выступал в сезоне-2018/19, он представлял подмосковные "Химик" и "Крылья Советов", новокузнецкий "Металлург", донецкий "Донбасс", череповецкую "Северсталь" и петербургский СКА. В 2007 году в составе юниорской сборной России (игроки не старше 18 лет) завоевал золотую медаль чемпионата мира.