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Евро-2020

Главный тренер сборной Испании объяснил, почему Рамос не был включен в состав на Евро

Луис Энрике недоволен текущим уровнем защитника "Реала"
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE
Описание
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике
© EPA-EFE/ZURAB KURTSIKIDZE

ТАСС, 24 мая. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не включил капитана "Реала" Серхио Рамоса в состав на чемпионат Европы по футболу, так как защитник не может играть на своем уровне в данный момент. Об этом тренер заявил во время пресс-конференции.

"Он не может выступать на нормальном уровне с января. Я говорил с ним вчера вечером. Это решение далось очень тяжело, я надеюсь, что Серхио вернется на прежний уровень", - сказал Луис Энрике.

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В сезоне-2020/21 Рамос сыграл 21 матч, в котором забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Защитник получил травму двуглавой мышцы бедра в ноябре 2020 года. Впоследствии Рамос получил травму икроножной мышцы. Впервые в истории в расположение сборной Испании на матчи финальной части чемпионатов мира и Европы не попал ни один футболист мадридского "Реала".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Сборная Испании сыграет в группе Е с командами Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

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