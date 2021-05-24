Главный тренер сборной Испании объяснил, почему Рамос не был включен в состав на Евро

ТАСС, 24 мая. Главный тренер сборной Испании Луис Энрике не включил капитана "Реала" Серхио Рамоса в состав на чемпионат Европы по футболу, так как защитник не может играть на своем уровне в данный момент. Об этом тренер заявил во время пресс-конференции.

"Он не может выступать на нормальном уровне с января. Я говорил с ним вчера вечером. Это решение далось очень тяжело, я надеюсь, что Серхио вернется на прежний уровень", - сказал Луис Энрике.