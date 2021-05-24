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Футбол в России

Прядкин: Российская премьер-лига не планирует менять требования к вместимости стадионов

Президент лиги отметил, что в сезоне-2018/19 выносилось на обсуждение предложение снизить минимальную вместимость арен в маленьких городах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не планирует менять требования к футбольным клубам по вместимости стадионов. Об этом на пресс-конференции заявил президент РПЛ Сергей Прядкин.

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"Мы не собираемся пересматривать критерии, - сказал Прядкин. - В сезоне-2018/19 мы выходили с предложением, чтобы снизить вместимость арен для маленьких городов. С коллегами из РФС [Российского футбольного союза] мы разговаривали, возможно, если все критерии будут соблюдены при лицензировании, тогда, может, РФС пойдет навстречу по вместимости. Мы этот вопрос оставили открытым".

"Оренбург" занял второе место в турнирной таблице первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Клуб не сумел получить лицензию на выступление в РПЛ, поскольку его домашний стадион "Газовик" не соответствует требованиям РПЛ по вместимости. 8 мая оренбуржцы подали апелляцию на решение комиссии по лицензированию Российского футбольного союза (РФС), которая была отклонена.

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