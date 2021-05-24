Карелин: Миндиашвили был символом верности борьбе

Миндиашвили умер в понедельник в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала пневмония. Похороны основателя первой школы борьбы в Сибири и на Дальнем Востоке пройдут 27 мая в Красноярске.

"Дмитрий Георгиевич Миндиашвили - настоящий тренер, учитель, искренний грузин, очень яркий пропагандист борьбы, ну и, конечно, уникальный организатор, он всегда радовался сильным людям, - сказал Карелин. - Поэтому, конечно, и академия, им созданная, и количество наград, под его началом завоеванных, это такой ориентир, к которому должны стремиться. Конечно, он настоящий символ верности борьбе и расположенности борцовской дружбы, доброта может быть настойчивой, это про него".

Миндиашвили родился 4 июня 1933 года. С середины 50-х годов проживал в Красноярском крае. Миндиашвили в качестве тренера участвовал во всех летних Олимпийских играх с 1972 года по 2008 год (за исключением 1984 года, когда команда СССР не участвовала в Играх). В августе стал первым в Красноярском крае Героем Труда Российской Федерации.

В 1973 году Миндиашвили создал Красноярскую школу высшего спортивного мастерства по видам борьбы, которая стала первой в Сибири и на Дальнем Востоке. Он подготовил трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, олимпийских чемпионов Ивана Ярыгина и Сагида Муртазалиева, призеров Олимпиад Сергея Карамчакова и Адама Барахоева, двукратных чемпионов мира Виктора Алексеева и Виктора Лебедева. В 2008 году школа реорганизована в Академию борьбы имени Д. Г. Миндиашвили.