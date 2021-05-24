Витория заявил, что тренировать "Спартак" в год столетия клуба является большой честью

В понедельник "Спартак" объявил о подписании контракта с 51-летним Виторией сроком на два года. Он сменил на посту главного тренера Доменико Тедеско, который в декабре 2020 года объявил о том, что покинет клуб по окончании соглашения.

ТАСС, 24 мая. Новый главный тренер московского "Спартака" Руй Витория подчеркнул, что возглавлять команду в год столетия клуба является для него большой честью. Комментарий португальца приводит пресс-служба красно-белых.

"Готов к новому испытанию. Для меня большая честь представлять такой великий клуб, как "Спартак", особенно в год его столетия. Вместе мы добьемся успехов", - сказал Витория.

"Спартак" занял второе место в завершившемся первенстве Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 57 очков в 30 турах, и получил право выступить в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22. В 2022 году "Спартак" отпразднует столетие клуба.

Предыдущим клубом Витории был саудовский "Аль-Наср", где он завершил работу в 2020 году. Ранее он тренировал португальские "Бенфику" (2015-2019), с которой дважды становился чемпионом страны, "Виторию" (2011-2015), "Пасуш де Феррейра" (2010-2011) и "Фатиму" (2006-2010).