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ЧМ по хоккею в Риге

Брагин ожидает, что не попавшие в окончательную заявку игроки останутся в Риге

Ранее стало известно о сроках прибытия в расположение сборной России игроков вылетевших из Кубка Стэнли клубов НХЛ
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 24 мая. Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин считает, что игроки, которые не попадут в окончательную заявку команды на чемпионат мира в Риге, не станут покидать расположение команды. Такое мнение он высказал журналистам.

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В понедельник пресс-служба федерации сообщила о приезде голкипера Ильи Самсонова, защитника Дмитрия Орлова (оба - "Вашингтон") и форварда Владимира Тарасенко ("Сент-Луис"), клубы которых завершили выступление в Кубке Стэнли. Всего в заявку могут быть включены 28 игроков.

"Я думаю, что все будут здесь. Это выбор личного характера, но я думаю, что все останутся и будут переживать [за нас]", - сказал Брагин.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.

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