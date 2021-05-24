Брагин ожидает, что не попавшие в окончательную заявку игроки останутся в Риге

ТАСС, 24 мая. Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин считает, что игроки, которые не попадут в окончательную заявку команды на чемпионат мира в Риге, не станут покидать расположение команды. Такое мнение он высказал журналистам.

В понедельник пресс-служба федерации сообщила о приезде голкипера Ильи Самсонова, защитника Дмитрия Орлова (оба - "Вашингтон") и форварда Владимира Тарасенко ("Сент-Луис"), клубы которых завершили выступление в Кубке Стэнли. Всего в заявку могут быть включены 28 игроков.

"Я думаю, что все будут здесь. Это выбор личного характера, но я думаю, что все останутся и будут переживать [за нас]", - сказал Брагин.

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.