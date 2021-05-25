{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единая лига ВТБ

Александр Медведев: серия с ЦСКА показала, что у баскетбольного "Зенита" большое будущее

По мнению председателя совета директоров клуба, болельщики могут гордиться командой
Председатель совета директоров баскетбольного клуба "Зенит" Александр Медведев Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров баскетбольного клуба "Зенит" Александр Медведев
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 25 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты петербургского "Зенита" в текущем сезоне сделали все, что могли, у клуба большое будущее. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров клуба Александр Медведев.

На эту тему
ЦСКА и УНИКС сыграют в финале Единой лиги ВТБ
ЦСКА и УНИКС сыграют в финале Единой лиги ВТБ

В понедельник "Зенит" уступил ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. При этом петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат. Также "Зенит" вышел в плей-офф Евролиги, где уступил в серии испанской "Барселоне" (2-3).

"Думаю, что все болельщики "Зенита" могут гордиться командой, - сказал Медведев. - В раздевалке я слышал, как тренер заявил, что гордится командой. Все ребята могут честно смотреть друг друг в глаза - они сделали все, что могли, в этом сезоне, а иногда даже больше. Да, к сожалению, в серии с ЦСКА у нас два ведущих игрока оказались травмированы, но команда боролась до последнего, и это говорит о том, что у баскетбольного "Зенита" большое будущее".

ЧМ по хоккею в Риге
IIHF: действия властей Белоруссии не должны сказываться на участниках чемпионата мира
Флаг Белоруссии в центре Риги был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией
IIHF: действия властей Белоруссии не должны сказываться на участниках чемпионата мира
Читать полностью