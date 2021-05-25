Александр Медведев: серия с ЦСКА показала, что у баскетбольного "Зенита" большое будущее

В понедельник "Зенит" уступил ЦСКА в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. При этом петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат. Также "Зенит" вышел в плей-офф Евролиги, где уступил в серии испанской "Барселоне" (2-3).

"Думаю, что все болельщики "Зенита" могут гордиться командой, - сказал Медведев. - В раздевалке я слышал, как тренер заявил, что гордится командой. Все ребята могут честно смотреть друг друг в глаза - они сделали все, что могли, в этом сезоне, а иногда даже больше. Да, к сожалению, в серии с ЦСКА у нас два ведущих игрока оказались травмированы, но команда боролась до последнего, и это говорит о том, что у баскетбольного "Зенита" большое будущее".