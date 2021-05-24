ЦСКА и УНИКС сыграют в финале Единой лиги ВТБ

ТАСС, 24 мая. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 85:71 обыграли петербургский "Зенит" в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча прошла в Москве в присутствии 2 212 зрителей.

Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Дэниел Хэкетт, набравший 20 очков. У "Зенита" больше всех очков набрал Кевин Пангос (18).

ЦСКА выиграл серию со счетом 3-1. "Зенит" стал победителем регулярного чемпионата, армейцы заняли четвертое место. В четвертьфинальной серии команда из Санкт-Петербурга переиграла пермскую "Парму" со счетом 2-0. ЦСКА оказался сильнее "Нижнего Новгорода" (2-1).

ЦСКА является 10-кратным чемпионом Единой лиги ВТБ, армейцы неизменно выигрывают титул с 2012 года. "Зенит" был основан в 2014 году. Команда из Санкт-Петербурга трижды становилась бронзовым призером турнира (2016, 2017, 2018). В прошлом сезоне победитель не был определен из-за пандемии коронавируса.

В финальной серии до трех побед ЦСКА сыграет с казанским УНИКСом, который в полуфинале переиграл краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 3-0. Первые две встречи пройдут в Казани, даты игр не определены. УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019).

С 28 по 30 мая ЦСКА сыграет в "Финале четырех" Евролиги, который пройдет в германском Кёльне. В полуфинале армейцы встретятся с турецким клубом "Анадолу Эфес".