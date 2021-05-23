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Единая лига ВТБ
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Баскетболисты УНИКСа стали первыми финалистами Единой лиги ВТБ

Казанцы выиграли у краснодарского "Локомотива-Кубани" в полуфинальной серии со счетом 3-0
Болельщики УНИКСа Егор Алеев/ТАСС
Описание
Болельщики УНИКСа
© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 23 мая. Баскетболисты казанского УНИКСа обыграли краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 74:70 в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и вышли в финал турнира. Встреча прошла в Казани.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист краснодарской команды Найджел Уильямс-Госс с 17 очками. У победителей лучшим стал Джон Браун (14 очков).

УНИКС выиграл серию до трех побед со счетом 3-0. В финале казанская команда встретится с победителем серии между московским ЦСКА и петербургским "Зенитом". После трех встреч армейцы впереди со счетом 2-1, четвертая игра состоится 24 мая в Москве.

"Локомотив-Кубань" занял второе место по итогам регулярного чемпионата, УНИКС стал третьим. В четвертьфинальной серии до двух побед команда из Краснодара переиграла подмосковные "Химки" со счетом 2-0, а УНИКС оказался сильнее польского клуба "Зелена Гура" (2-0).

УНИКС трижды становился серебряным призером Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016), еще три раза команде достались бронзовые медали (2011, 2014, 2019). 

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