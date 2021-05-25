Зюганов: нужно требовать судебного расследования инцидента с белорусским флагом в Латвии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что инцидент с государственным флагом Белоруссии в Латвии необходимо расследовать в судебном порядке.

"Что делает мэр Риги? Надо потребовать судебного расследования, - заявил Зюганов. - Вместе с министром иностранных дел приходит и спускает флаг Белоруссии на чемпионате мира [по хоккею], где вы такое видели? Он должен быть арестован как преступник, он не имеет права этого делать".

По словам политика, на том же чемпионате ущемляются права и российских спортсменов, такие соревнования следует бойкотировать. "Там же и наши флаги сдирают - впервые наша хоккейная команда выступает без флага страны и без гимна. Незачем ездить на такие чемпионаты, надо себя уважать прежде всего", - добавил лидер компартии.

В понедельник белорусский флаг, вывешенный около одной из гостиниц в центре Риги, где проживают участвующие в чемпионате мира по хоккею национальные сборные, был заменен на бело-красно-белый флаг. Как сообщило местное агентство LETA, это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

Ранее посол Латвии прибыл в МИД Белоруссии, где ему была вручена нота протеста. Также МИД Белоруссии предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях и о выдворении дипломатов этой страны до момента нормализации отношений. В свою очередь Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что в связи с инцидентом с флагом направила ноту протеста в адрес президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля, оргкомитета чемпионата по хоккею.