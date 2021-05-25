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ЧМ по хоккею в Риге

Голкипер Самсонов не выступит за сборную России по хоккею на чемпионате мира

Владимир Тарасенко и Дмитрий Орлов присоединятся к национальной команде в среду
Илья Самсонов AP Photo/Nick Wass
Описание
Илья Самсонов
© AP Photo/Nick Wass

ТАСС, 25 мая. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" не отпустил голкипера Илью Самсонова в расположение сборной России по медицинским показателям. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Самсонов пройдет двухнедельный курс реабилитации в "Вашингтоне". Защитник столичного клуба Дмитрий Орлов и нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко прибудут в расположение сборной в среду.

В ночь на понедельник "Сент-Луис" и "Вашингтон" завершили борьбу в Кубке Стэнли, уступив в первом раунде плей-офф "Колорадо" (0-4) и "Бостону" (1-4) соответственно. Тарасенко пропустил большую часть сезона из-за травм, отыграв в регулярном чемпионате 24 матча, в которых набрал 14 очков (4 шайбы + 10 передач). Орлов в регулярном чемпионате сыграл в 51 встрече и набрал 22 (8+14) очка. Самсонов провел 19 матчей, одержал 13 побед и дважды сыграл "на ноль".

Тарасенко является серебряным призером чемпионата мира 2015 года, Орлов - чемпионом мира 2014 года и трехкратным бронзовым призером мировых первенств (2016, 2017, 2019).

Сборная России с шестью очками занимает второе место в группе А. В следующем матче российские хоккеисты 26 мая встретятся с датчанами, встреча начнется в 16:15 мск.
Чемпионат мира по хоккею в Риге завершится 6 июня.

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ЧМ по хоккею в Риге
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