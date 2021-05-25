Глава Федерации хоккея Латвии заявил об использовании спорта политиками после замены флага

РИГА, 25 мая. /ТАСС/. Политики используют хоккей для достижения своих политических целей. Об этом во вторник заявил агентству LETA президент Федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, комментируя инцидент с заменой государственного флага Белоруссии в Риге.

По его словам, на объектах проходящего в столице Латвии чемпионата мира по хоккею протокол соблюдался и белорусский флаг не заменялся. "Хоккеисты между собой дружат и в этих политических играх не участвуют, а играют в хоккей", - отметил он.

Мэр Риги Мартиньш Стакис 24 мая сообщил, что государственный флаг Белоруссии, который наряду с флагами других стран - участниц турнира был установлен на одной из центральных улиц города, был заменен на бело-красно-белый флаг, используемый белорусской оппозицией. По заявлениям чиновников, это сделано в знак поддержки народа Белоруссии. Во вторник Стакис заявил о намерении снять и флаг Международной федерации хоккея (IIHF).

После инцидента в Риге, который в Минске оценили как осквернение государственного флага, послу Латвии в Белоруссии была вручена нота протеста. Белорусский МИД предложил послу и всем сотрудникам латвийского посольства покинуть республику в течение 48 часов. В ответ на действия Белоруссии МИД Латвии заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии, чтобы проинформировать об идентичных действиях по отношению к дипломатам этой страны до нормализации отношений.