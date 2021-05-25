Датские хоккеисты в овертайме победили британцев в матче чемпионата мира

ТАСС. 25 мая. Сборная Дании со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Великобритании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юлиан Якобсен (11-я минута), Никлас Йенсен (14) и Маркус Лауридсен (65), у британцев отличились Бен О'Коннор (3) и Майк Хэммонд (57).

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" Никлас Йенсен помимо гола сделал две результативные передачи. 28-летний форвард принял участие во всех заброшенных датскими игроками шайбах на текущем турнире. В стартовой встрече со сборной Швеции (4:3) Йенсен забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира с четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Сборная Великобритании набрала первое очко на турнире и занимает предпоследнее седьмое место в таблице. Датчане с пятью очками поднялись на четвертую строчку. В следующем матче сборная Дании 26 мая сыграет с россиянами, а команда Великобритании в тот же день встретится с белорусами.

Чемпионат мира завершится 6 июня.