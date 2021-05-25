Датские хоккеисты в овертайме победили британцев в матче чемпионата мира

ТАСС. 25 мая. Сборная Дании со счетом 3:2 в овертайме обыграла команду Великобритании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Юлиан Якобсен (11-я минута), Никлас Йенсен (14) и Маркус Лауридсен (65), у британцев отличились Бен О'Коннор (3) и Майк Хэммонд (57).
Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги "Йокерит" Никлас Йенсен помимо гола сделал две результативные передачи. 28-летний форвард принял участие во всех заброшенных датскими игроками шайбах на текущем турнире. В стартовой встрече со сборной Швеции (4:3) Йенсен забросил три шайбы и сделал голевую передачу. Он вышел на первое место в списке лучших бомбардиров турнира с четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Сборная Великобритании набрала первое очко на турнире и занимает предпоследнее седьмое место в таблице. Датчане с пятью очками поднялись на четвертую строчку. В следующем матче сборная Дании 26 мая сыграет с россиянами, а команда Великобритании в тот же день встретится с белорусами.
Чемпионат мира завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Словакия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10-4
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|12-7
|6
|3
|Швейцария
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|6-2
|6
|4
|Дания
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|7-6
|5
|5
|Белоруссия
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5-8
|4
|6
|Чехия
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|8-11
|2
|7
|Великобритания
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|4-12
|1
|8
|Швеция
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|3-5
|0