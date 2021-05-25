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Футбол в России

Слуцкий назвал игроков "Динамо" Тюкавина и Захаряна главными открытиями чемпионата России

В завершившемся первенстве футболисты забили по три мяча и сделали по пять голевых передач

ТАСС, 25 мая. Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий считает футболистов московского "Динамо" Арсена Захаряна и Константина Тюкавина главными открытиями завершившегося чемпионата России. Комментарий Слуцкого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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"Главное открытие чемпионата? Если мы не берем "Рубин", то это Захарян и Тюкавин. И не знаю, кто из них в большей степени. Оба они ворвались свежим ветром в наш футбол", - сказал Слуцкий.

17-летний Захарян провел 13 игр в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ), в которых забил три мяча и сделал пять голевых передач. 18-летний Тюкавин имеет аналогичные показатели в 15 матчах. Оба футболиста выступали за молодежную сборную России на чемпионате Европы 2021 года, Захарян отметился на турнире одним голом. Также полузащитник попал в расширенный состав национальной сборной России на чемпионат Европы.

"Динамо" заняло седьмое место по итогам чемпионата России и не попало в еврокубки. "Рубин завершил сезон четвертым и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

Теги
Российский футболСлуцкий, Леонид Викторович
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