Футболисты Миранчук и Головин присоединились к сборной России в Австрии

ТАСС, 25 мая. Футболисты Алексей Миранчук и Александр Головин присоединились к сборам национальной российской команды в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Денис Черышев присоединился к команде России на сборе в Австрии

Сборная России проводит подготовительный сбор перед чемпионатом Европы в австрийском Нойштифте. Всего на подготовку были вызваны 30 футболистов.

В воскресенье завершились чемпионаты Франции и Италии по футболу. Головин выступает за "Монако", а Миранчук за "Аталанту". Обе команды по итогам сезона завоевали право выступить в Лиге чемпионов.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после сбора в Австрии, который завершится 31 мая. Затем подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).