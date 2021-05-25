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Футбол во Франции

Тренер Галтье покинул ставший чемпионом французский футбольный клуб "Лилль"

Специалист привел команду к победе в чемпионате Франции впервые за 10 лет
Кристоф Галтье EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Кристоф Галтье
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 25 мая. Главный тренер французского футбольного клуба "Лилль" Кристоф Галтье покинул свой пост после того, как команда стала чемпионом страны. Об этом сообщает газета L'Equipe.

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"Лилль" в четвертый раз в истории и впервые с 2011 года стал чемпионом Франции. Галтье работал с клубом с 2017 года, ранее он тренировал "Сент-Этьен", который привел к победе в Кубке французской лиги сезона-2012/13.

"Пришло время покинуть "Лилль", - сказал Галтье.

За весь чемпионат "Лилль" потерпел всего три поражения, что является лучшим показателем в лиге, при этом в прошлом сезоне команда проиграла в три раза больше матчей, заняв четвертое место. В Кубке Франции подопечные Галтье проиграли ПСЖ (0:3) на стадии 1/8 финала, в Лиге Европы команда дошла до 1/16 финала, проиграв по итогам двух матчей нидерландскому "Аяксу" (1:2, 1:2).

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