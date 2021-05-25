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Летние олимпийские виды спорта

Нидерландские велогонщики отказались от участия в ЧЕ в Минске из соображений безопасности

В федерации велоспорта страны отметили, что в нынешних условиях поездка в Белоруссию не может быть оправдана
Нидерландские велогонщики Ян-Виллем ван Схип и Юри Хавик EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN
Описание
Нидерландские велогонщики Ян-Виллем ван Схип и Юри Хавик
© EPA-EFE/FOCKE STRANGMANN

ТАСС, 25 мая. Сборная Нидерландов по велоспорту на треке отказалась от участия в чемпионате Европы, который пройдет в Минске, по соображениям безопасности. Об этом сообщил генеральный директор Королевского велосипедного союза Нидерландов Торвальд Венеберг, комментарий которого приводит телеканал NOS.

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Соревнования пройдут с 23 по 27 июня.

"В нынешних условиях поездка в Белоруссию не оправдана. В настоящее время преимущества спорта не перевешивают недостатки [поездки]. Мы решили, что не поедем [на чемпионат Европы]. Это не политическое заявление, мы приняли это решение исходя из соображений безопасности и благополучия гонщиков", - сказал Венеберг.

Ранее от участия в чемпионате Европы отказалась сборная Германии.

Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. Информация о минировании не подтвердилась. Позднее в белорусской столице уточнили, что на борту данного самолета находился разыскиваемый властями основатель телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов страны. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.

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