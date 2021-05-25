Гусятников: одной из причин отказа от участия в ЧЕ по велотреку в Минске является ковид

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Желание сборных ряда стран отказаться от участия в чемпионате Европы по велоспорту на треке в Минске обусловлено не только политическими причинами, но и пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Европейского союза велосипедистов (UEC) Александр Гусятников.

Нидерландские велогонщики отказались от участия в ЧЕ в Минске из соображений безопасности

Решение отказаться от участия в турнире озвучили сборные Нидерландов, Германии и Великобритании. UEC намерен обсудить этот вопрос 27 мая.

"Не все завязано на политических вопросах, - сказал Гусятников. - Есть еще и ковидные вопросы. Окончательного решения нет, его мы примем послезавтра. Времени остается мало".

Турнир должен пройти с 23 по 27 июня.