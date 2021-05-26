Чемпион мира по футболу Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры

ТАСС, 26 мая. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу испанец Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.
"Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. 28 мая я сообщу, где именно", - написал Торрес.
Торрес завершил карьеру в японском клубе "Саган Тосу" в 2019 году. Ранее он выступал за испанский "Атлетико", английские "Ливерпуль" и "Челси", а также итальянский "Милан". В составе "Челси" он стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/12). Вместе с "Атлетико" дошел до финала Лиги чемпионов (2015/16) и стал победителем Лиги Европы (2017/18). В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).
Всего испанский футболист провел 715 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 255 мячей и отдал 73 голевые передачи. На счету Торреса в национальной команде 110 матчей и 38 голов.