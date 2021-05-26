Чемпион мира по футболу Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры

ТАСС, 26 мая. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы по футболу испанец Фернандо Торрес объявил о возобновлении карьеры. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Instagram спортсмена.

"Я наслаждаюсь жизнью только одним способом: через игру в футбол. Поэтому я решил вернуться. 28 мая я сообщу, где именно", - написал Торрес.