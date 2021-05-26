Бывший гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий рассказал о причинах ухода из клуба

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Изменение вектора развития "Крыльев Советов" и иная система приоритетов в работе стали причиной ухода с поста генерального директора самарского футбольного клуба Евгения Калакуцкого. Об этом он рассказал ТАСС.
24 мая Калакуцкий сообщил ТАСС, что покинул должность, написав заявление по собственному желанию.
"Мне кажется, что причины моего ухода из клуба в целом, думаю, понятны - это некое изменение вектора развития клуба и иная система приоритетов, - сказал Калакуцкий. - Но мне кажется, что нужно время, чтобы тщательнее проанализировать все это. Я недолго работал в "Крыльях Советов", всего один сезон, и когда приходил в клуб, ставились задачи в определенном направлении, а по прошествии сезона подходы начали несколько меняться. Это связано в основном со спортивной частью деятельности".
"На самом деле, объективный ответ дадут результаты, по которым и правильнее всего оценивать работу клуба. И не сиюминутные, а на протяжении нескольких сезонов. Соотношение экономических возможностей со спортивными результатами - это та комбинация, по которой можно и нужно расценивать эффективность деятельности профессионального клуба. Важно также отчетливо понимать, что у "Крыльев" взят курс на существенное снижение бюджета", - добавил собеседник агентства.
Калакуцкому 58 лет, он занимал должность генерального директора "Крыльев Советов" с августа 2020 года. В прошедшем сезоне "Крылья Советов" выиграли первенство Олимп - Футбольной национальной лиги и вышли в Тинькофф - Российскую премьер-лигу. Также команда дошла до финала Бетсити - Кубка России, где уступила московскому "Локомотиву". Ранее Калакуцкий работал генеральным секретарем Российского футбольного союза, а также в российских клубах "Динамо" (Брянск) и "Сатурн" (Раменское), казахстанском "Кайрате".