Бывший гендиректор "Крыльев Советов" Калакуцкий рассказал о причинах ухода из клуба

"Мне кажется, что причины моего ухода из клуба в целом, думаю, понятны - это некое изменение вектора развития клуба и иная система приоритетов, - сказал Калакуцкий. - Но мне кажется, что нужно время, чтобы тщательнее проанализировать все это. Я недолго работал в "Крыльях Советов", всего один сезон, и когда приходил в клуб, ставились задачи в определенном направлении, а по прошествии сезона подходы начали несколько меняться. Это связано в основном со спортивной частью деятельности".

"На самом деле, объективный ответ дадут результаты, по которым и правильнее всего оценивать работу клуба. И не сиюминутные, а на протяжении нескольких сезонов. Соотношение экономических возможностей со спортивными результатами - это та комбинация, по которой можно и нужно расценивать эффективность деятельности профессионального клуба. Важно также отчетливо понимать, что у "Крыльев" взят курс на существенное снижение бюджета", - добавил собеседник агентства.

Калакуцкому 58 лет, он занимал должность генерального директора "Крыльев Советов" с августа 2020 года. В прошедшем сезоне "Крылья Советов" выиграли первенство Олимп - Футбольной национальной лиги и вышли в Тинькофф - Российскую премьер-лигу. Также команда дошла до финала Бетсити - Кубка России, где уступила московскому "Локомотиву". Ранее Калакуцкий работал генеральным секретарем Российского футбольного союза, а также в российских клубах "Динамо" (Брянск) и "Сатурн" (Раменское), казахстанском "Кайрате".