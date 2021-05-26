Сборная России обыграла датчан в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила со счетом 3:0 команду Дании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе А.
В составе россиян шайбы забросили Иван Морозов (40-я минута), Александр Барабанов (50) и Дмитрий Воронков (57).
Из-за повреждений, полученных в предыдущих встречах, встречу с датчанами пропускали защитник Артем Зуб, нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов. Григоренко травмировался в игре с британцами (7:1), Окулов - в матче с чехами (4:3), у Зуба было диагностировано небольшое повреждение. Ворота сборной России защищал Александр Самонов. Впервые на этом турнире в составе сборной России сыграл защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Никита Нестеров.
Сборная России одержала третью победу в четвертом матче турнира и с девятью очками занимает второе место в группе А, столько же баллов имеет в активе команда Словакии, которой российские хоккеисты проиграли со счетом 1:3. При равенстве очков первым показателем является результат в личной встрече. Датчане потерпели второе поражение и занимают четвертую строчку с пятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск, датчане днем ранее сыграют с белорусской командой.
В чемпионате мира по хоккею принимают участие 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных. В плей-офф попадут четыре лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 6 июня.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Словакия
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|10-4
|9
|2
|Россия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|15-7
|9
|3
|Швейцария
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|6-9
|6
|4
|Дания
|4
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|7-9
|5
|5
|Белоруссия
|3
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|5-8
|4
|6
|Швеция
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|10-5
|3
|7
|Чехия
|3
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|8-11
|2
|8
|Великобритания
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|4-12
|1