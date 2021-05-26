Сборная России обыграла датчан в матче чемпионата мира по хоккею

РИГА, 26 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею победила со счетом 3:0 команду Дании в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге без зрителей. Команды выступают в группе А.

В составе россиян шайбы забросили Иван Морозов (40-я минута), Александр Барабанов (50) и Дмитрий Воронков (57).

Из-за повреждений, полученных в предыдущих встречах, встречу с датчанами пропускали защитник Артем Зуб, нападающие Михаил Григоренко и Константин Окулов. Григоренко травмировался в игре с британцами (7:1), Окулов - в матче с чехами (4:3), у Зуба было диагностировано небольшое повреждение. Ворота сборной России защищал Александр Самонов. Впервые на этом турнире в составе сборной России сыграл защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" Никита Нестеров.

Сборная России одержала третью победу в четвертом матче турнира и с девятью очками занимает второе место в группе А, столько же баллов имеет в активе команда Словакии, которой российские хоккеисты проиграли со счетом 1:3. При равенстве очков первым показателем является результат в личной встрече. Датчане потерпели второе поражение и занимают четвертую строчку с пятью очками. В следующем матче российские хоккеисты 29 мая встретятся с командой Швейцарии, встреча начнется в 16:15 мск, датчане днем ранее сыграют с белорусской командой.

В чемпионате мира по хоккею принимают участие 16 команд, которые разбиты на две группы по восемь сборных. В плей-офф попадут четыре лучшие команды из каждой группы. Турнир завершится 6 июня.