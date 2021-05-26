Антонио Конте покинул пост главного тренера "Интера" после победы в чемпионате Италии

Отмечается, что контракт с тренером расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что причиной ухода Конте может быть расхождение во взглядах на развитие клуба с руководством. Руководители "Интера" убеждены, что в связи с нынешними условиями будет невозможно обойтись без снижения заработной платы футболистов на 15-20% и продажи игроков. В то же время Конте рассчитывал усилить состав в летнее трансферное окно и не видел будущего команды без новых футболистов.

Конте возглавлял "Интер" с 31 мая 2019 года. В прошедшем сезоне миланский клуб под руководством Конте стал чемпионом Италии впервые с 2010 года. В сезоне-2019/20 "Интер" дошел до финала Лиги Европы, где уступил испанской "Севилье" (2:3). Также в активе 51-летнего тренера три победы в чемпионате Италии и два Суперкубка Италии с "Ювентусом", победа в чемпионате и Кубке Англии с "Челси".