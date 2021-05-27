Сборная России сохранила 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

ТАСС, 27 мая. Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

Вратарь сборной России по футболу Шунин сообщил, что полностью восстановился после травмы

На эту тему

В первой десятке изменений не произошло, возглавляет рейтинг сборная Бельгии (1 783 очков), далее идут команды Франции (1 757), Бразилии (1 742), Англии (1 686) и Португалии (1 666).

Ближайшие официальные матчи сборная России проведет на чемпионате Европы. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). В обновленном рейтинге ФИФА финны занимают 54-е место, датчане - 10-е.

Перед стартом турнира подопечные Станислава Черчесова проведут товарищеские матчи против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).