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Футбол в России

"Локомотив" призвал наказать зачинщиков драки в матче молодежного первенства с "Ахматом"

В четверг стало известно, что Российская премьер-лига передаст в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза материалы о потасовке

ТАСС, 27 мая. Руководство московского футбольного клуба "Локомотив" призывает футбольные власти наказать зачинщиков конфликта в матче молодежного первенства России против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Встреча 28-го тура молодежного первенства прошла в четверг в Грозном и завершилась победой "Локомотива" со счетом 5:1. В конце матча произошла потасовка между футболистами обеих команд, по итогам которой игроки "Ахмата" Лечи Садулаев, Турпал-Али Ибишев и Абдул-Малик Джакуев получили красные карточки.

"Футбольный клуб "Локомотив" располагает фото- и видеосвидетельствами произошедшего. Внимательно изучив все детали, мы призываем футбольные власти разобраться в инциденте и наказать зачинщиков конфликта и всех в нем виновных. Футбол - контактный вид спорта, травмы в котором неизбежны. Тем не менее агрессии, грубости и физическому насилию нет места в футболе", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что два игрока железнодорожников получили травмы, им оказана медицинская помощь. В ближайшее время пострадавшие пройдут углубленное обследование на предмет наличия более серьезных повреждений. Также в клубе подчеркнули, что игроки команды не были настроены на участие в потасовке.

В четверг стало известно, что Российская премьер-лига передаст в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) материалы о потасовке.

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