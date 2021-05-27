Международная федерация самбо вступила в Международную ассоциацию спортивных игр

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Международная федерация самбо (FIAS) стала членом Международной ассоциации спортивных игр (IWGA). Об этом стало известно по итогам генеральной ассамблеи организации, сообщили ТАСС в пресс-службе FIAS.

Генассамблея IWGA прошла в четверг. Ранее самбо уже было включено в официальную программу Всемирных игр неолимпийских видов спорта в Лондоне в 1985 году и в Гааге в 1993 году.

"Мы очень рады, что участники заседания поддержали заявку FIAS. Для нас возвращение в состав Международной ассоциации всемирных игр - это еще один большой шаг вперед, шаг навстречу постоянному признанию Международного олимпийского комитета, - сказал президент FIAS Василий Шестаков. - Сегодня международные спортивные организации фиксируют рост популярности самбо в мире. И поддержка нашей заявки членами такой авторитетной ассоциации, как IWGA, - еще одно тому подтверждение".

"Надеюсь, самбисты смогут принять участие во Всемирных играх уже в 2025 году в Китае. Убежден, что наш вид спорта станет украшением программы Игр, сделает соревнования еще более желанными и зрелищными для всех любителей спорта", - добавил он.

Всемирные игры - международные комплексные соревнования по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр, проводятся раз в четыре года. Ближайшие Всемирные игры пройдут с 15 по 25 июля в американском Бирмингеме. В 2025 году соревнования пройдут в китайском Чэнду.

Самбо получило временное признание МОК в ноябре 2018 года. Впервые о намерении самбо войти в олимпийскую семью было объявлено в 2009 году. В 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.