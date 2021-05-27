Финны обыграли итальянцев и возглавили таблицу группы В чемпионата мира по хоккею

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии победила со счетом 3:0 команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды представляют группу В.
Шайбы забросили Тони Сунд (7-я и 29-я минуты) и Артту Руотсалайнен (9).
Финны набрали в четырех матчах 10 очков и возглавили таблицу группы В. Итальянцы, проигравшие все четыре встречи, замыкают турнирную таблицу, не имея в активе очков.
Сборная Финляндии в следующей встрече 29 мая сыграет с командой Германии, итальянцы в тот же день проведут матч против сборной Казахстана.
Чемпионат мира завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.
|№;
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Финляндия
|4
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|11-5
|10
|2
|Германия
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|19-9
|9
|3
|США
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|1
|13-5
|9
|4
|Казахстан
|4
|1
|0
|2
|0
|0
|1
|8-8
|7
|5
|Латвия
|4
|2
|0
|0
|1
|0
|1
|9-7
|7
|6
|Канада
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|6-12
|3
|7
|Норвегия
|4
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|9-15
|3
|8
|Италия
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|5-19
|0