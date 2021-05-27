Финны обыграли итальянцев и возглавили таблицу группы В чемпионата мира по хоккею

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии победила со счетом 3:0 команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды представляют группу В.

Шайбы забросили Тони Сунд (7-я и 29-я минуты) и Артту Руотсалайнен (9).

Финны набрали в четырех матчах 10 очков и возглавили таблицу группы В. Итальянцы, проигравшие все четыре встречи, замыкают турнирную таблицу, не имея в активе очков.

Сборная Финляндии в следующей встрече 29 мая сыграет с командой Германии, итальянцы в тот же день проведут матч против сборной Казахстана.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.