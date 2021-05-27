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ЧМ по хоккею в Риге

Финны обыграли итальянцев и возглавили таблицу группы В чемпионата мира по хоккею

Встреча завершилась со счетом 3:0
Марко Анттила и Маркус Гандер EPA-EFE/TOMS KALNINS
Описание
Марко Анттила и Маркус Гандер
© EPA-EFE/TOMS KALNINS

РИГА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная Финляндии победила со счетом 3:0 команду Италии в матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге. Команды представляют группу В.

Шайбы забросили Тони Сунд (7-я и 29-я минуты) и Артту Руотсалайнен (9).

Финны набрали в четырех матчах 10 очков и возглавили таблицу группы В. Итальянцы, проигравшие все четыре встречи, замыкают турнирную таблицу, не имея в активе очков.

Сборная Финляндии в следующей встрече 29 мая сыграет с командой Германии, итальянцы в тот же день проведут матч против сборной Казахстана.

Чемпионат мира завершится 6 июня. Турнир проходит без зрителей. Правительство Латвии на заседании в четверг приняло решение с 1 июня допустить на матчи болельщиков, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели вызываемым им заболеванием.

Чемпионат мира по хоккею-2021 Группа B
№;КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Финляндия430010011-510
2Германия430000119-99
3США430000113-59
4Казахстан41020018-87
5Латвия42001019-77
6Канада41000036-123
7Норвегия41000039-153
8Италия40000045-190

 

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