Мужская сборная России начнет защиту чемпионского титула в волейбольной Лиге наций

В 2017 году Международная федерация волейбола объявила о создании нового турнира взамен существовавших тогда мужской Мировой лиги и женского Гран-при. В 2018 и 2019 годах формат Лиги наций не менялся: в "Финал шести" выходили пять лучших сборных по итогам предварительного раунда и команда - хозяин соревнований. Оба раза российские волейболисты в финальных матчах обыгрывали именно хозяев - французов в Вильнев-д'Аске в 2018 году и американцев в Чикаго в 2019-м.

В 2020 году соревнования не проводились из-за пандемии коронавируса. В нынешнем году мужские сборные, как и женские, в течение месяца будут играть в итальянском городе Римини в условиях "пузыря". На предварительном этапе команды сыграют друг с другом по круговой системе, четверка сильнейших выйдет в полуфинал.

Предварительный этап завершится 23 июня. Сборная России, для которой Лига наций является подготовительным турниром перед Олимпиадой, проведет первую встречу 28 мая против нидерландцев (начало - 17:00 мск). Женская и мужская команды перед выездом в Италию находились в Новогорске на двухнедельном карантине.

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо вызвал в национальную команду 15 волейболистов: связующие - Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Павел Панков ("Динамо", Москва); диагональные - Максим Михайлов ("Зенит", Казань), Дмитрий Мусэрский ("Сантори", Япония), Виктор Полетаев ("Зенит", Санкт-Петербург); блокирующие - Илья Власов ("Динамо", Москва), Артем Вольвич ("Зенит", Казань), Ильяс Куркаев ("Локомотив"); либеро - Евгений Баранов ("Динамо", Москва), Валентин Голубев ("Зенит", Казань).