Мусэрский и Михайлов вошли в состав сборной России по волейболу на Лигу наций

ТАСС, 15 мая. Олимпийские чемпионы 2012 года Дмитрий Мусэрский и Максим Михайлов вошли в состав сборной России по волейболу на Лигу наций. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Матчи Лиги наций пройдут в формате "пузыря" в итальянском городе Римини с 28 мая по 27 июня. В турнире примут участие 16 сборных. Соревнования пройдут в один круг, четыре лучшие команды выйдут в полуфинал и разыграют медали.

Главный тренер сборной России Туомас Саммельвуо вызвал в национальную команду 15 волейболистов: связующие - Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Павел Панков ("Динамо", Москва); диагональные - Максим Михайлов ("Зенит", Казань), Дмитрий Мусэрский ("Сантори", Япония), Виктор Полетаев ("Зенит", Санкт-Петербург); блокирующие - Илья Власов ("Динамо", Москва), Артем Вольвич ("Зенит", Казань), Ильяс Куркаев ("Локомотив"); либеро - Евгений Баранов ("Динамо", Москва), Валентин Голубев ("Зенит", Казань).

Лига наций станет последним турниром национальных сборных перед Олимпиадой в Токио, которая пройдет с 23 июля по 8 августа. В состав каждой команды на Игры попадут 12 волейболистов.