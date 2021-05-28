Российский прыгун в высоту Иванюк впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги

ТАСС, 28 мая. Россиянин Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Соревнования проходят в Дохе.

Прыжок Иванюка на высоту 2,37 метра официально признан лучшим результатом сезона в мире

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Российский спортсмен показал результат 2,33 метра и впервые в карьере выиграл этап Бриллиантовой лиги. Второе место занял представитель Катара Мутаз Баршим с результатом 2,30 метра, третьим стал украинец Андрей Проценко (2,27 м).

Иванюку принадлежит лучший результат сезона в мире. На чемпионате Смоленской области 17 мая российский спортсмен взял высоту 2,37 метра. В столице Катара полтора года назад Иванюк установил прежнее личное достижение (2,35), когда выиграл бронзу чемпионата мира.

28-летний спортсмен также является серебряным призером Европейских игр 2019 года и обладателем бронзовой награды чемпионата Европы 2018 года.