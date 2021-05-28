ЦСКА сыграет с "Миланом" в матче за третье место баскетбольной Евролиги

КЁЛЬН /Германия/, 28 мая. /ТАСС/. Испанская "Барселона" со счетом 84:82 переиграла итальянский "Милан" в полуфинале баскетбольной Евролиги. "Финал четырех" турнира проходит в германском Кёльне без зрителей.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Милана" Кевин Пантер, в активе которого 23 очка. У победителей больше всех очков набрал Никола Миротич - 21. Победный бросок при равном счете за 0,8 секунды до сирены совершил бывший баскетболист ЦСКА Кори Хиггинс.

Ранее в первом полуфинале российский ЦСКА уступил турецкому клубу "Анадолу Эфес" со счетом 86:89. В финале "Барселона" 30 мая встретится с командой из Стамбула, а ЦСКА в матче за третье место в тот же день сыграет с "Миланом".

"Барселона" заняла первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги, "Милан был четвертым. В четвертьфинальной серии до трех побед каталонцы переиграли петербургский "Зенит" (3-2), а "Милан" оказался сильнее мюнхенской "Баварии" (3-2).

"Барселона" сыграет в финале Евролиги в восьмой раз. Каталонцы завоевывали титул дважды (2003, 2010). "Милан" пять раз играл в решающем матче и одержал три победы (1966, 1987, 1988). Самым титулованным клубом является "Реал", в активе которого 10 трофеев.