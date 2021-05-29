{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российский боксер Гассиев начал подготовку к следующему бою

В прошлый раз спортсмен выходил на ринг 31 октября 2020 года
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Российский боксер Мурат Гассиев возобновил тренировки в преддверии следующего поединка. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

На эту тему
Международная ассоциация бокса выплатила долг в размере $10 млн
Международная ассоциация бокса выплатила долг в размере $10 млн

"Мурат тренируется. О бое будет объявлено позднее", - сказал собеседник агентства.

Гассиев 31 октября прошлого года нокаутировал албанца Нури Сефери, вернувшись на ринг после более чем двухлетнего перерыва. Всего на счету 27-летнего россиянина 27 побед (20 нокаутом) и одно поражение. Бой прошел в супертяжелой весовой категории.

В 2016 году Гассиев завоевал титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе, победив соотечественника Дениса Лебедева, затем он провел одну успешную защиту пояса. В 2018 году Гассиев присоединил к титулу IBF пояс Всемирной боксерской ассоциации (WBA), выиграв у кубинца Юниеля Дортикоса. Позднее россиянин проиграл украинцу Александру Усику и расстался с обоими титулами.

Теги
Бокс
ММА
Шлеменко проведет бой против Карвальо
Дата поединка будет объявлена в ближайшее время
Читать полностью