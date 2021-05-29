Хэккет: баскетболистам ЦСКА не может быть оправданий за поражение от "Анадолу Эфес"

КЁЛЬН /Германия/, 29 мая. /ТАСС/. Московскому ЦСКА не может быть оправданий за поражение турецкому клуб "Анадолу Эфес" в полуфинале баскетбольной Евролиге, но команда смогла сделать практически невозможное, отыграв 20 очков по ходу матча. Такое мнение журналистам высказал защитник армейцев Даниэль Хэккет.

ЦСКА проиграл "Анадолу Эфес" со счетом 86:89. В финале турецкая команда встретится с испанской "Барселоной", а ЦСКА в матче за третье место сыграет с итальянским "Миланом".

"Оправданий быть не может. Мы позволили им играть в их баскетбол большую часть матча, мы догоняли их, мы не показывали свою фирменную манеру игры и это стоило нам победы, - сказал Хэккет. - Мы почти что смогли совершить чудо, отыграв 20 очков. Шанс на победу был, но наш MVP (Уилл Клайберн - прим. ТАСС), наш парень, в которого верит вся команда, промахнулся. Но я все равно горжусь ребятами, и тем, как мы совершили камбэк и выступили в Евролиге в этом году".

В регулярном чемпионате ЦСКА занял второе место, уступив "Барселоне".